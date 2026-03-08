قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار المركزي الأخير.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك والـ ATM وإنستاباي
رئيس «الوطني الفلسطيني»: جرائم عصابات المستوطنين في الضفة تعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم
في اليوم العالمي للمرأة| أمهات مصر: تحية لكل أم تربي الأجيال وتصنع المستقبل
استمرار إغلاق المسجد الأقصى| مصر تحذّر من مخاطر السياسات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية
خفض وفيات الأمهات.. مجلس الوزراء: إنجازات مصر في تمكين وحماية المرأة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية
قصة عم عبد الحميد.. رجل خير في المنوفية وهب حياته لأهل قريته ولم يرزقه الله بأطفال
مصر تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار إغلاق المسجد الأقصى
عايز إتاوة.. ضبط شخص تعدى على قائدي السيارات بسبب الركنة بالقاهرة
في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن
عودة النظام الذكوري .. «الأمم المتحدة» تحذّر من تصاعد التمييز والعنف ضد النساء والفتيات عالميًا
تغيير مُثير للجدل في «إكس» .. إلغاء التحكّم بالوضع الداكن يخرج من التطبيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عودة النظام الذكوري .. «الأمم المتحدة» تحذّر من تصاعد التمييز والعنف ضد النساء والفتيات عالميًا

المفوض الأممي لحقوق الإنسان
المفوض الأممي لحقوق الإنسان
أ ش أ

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" عن انزعاجه البالغ إزاء مؤشرات عودة النظام الذكوري في أجزاء كثيرة من العالم، ولفت في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للمرأة إلى ما تواجهه النساء والفتيات في العالم بما في ذلك تزايد التحرش الإلكتروني والسيطرة القسرية، واستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "تورك" إن التمييز ضد النساء والفتيات يؤثر على جميع جوانب حياتهن. لكن التمييز في القانون يعد من أشد أشكال التمييز فتكا .

جدد المسؤول الأممي دعوة الأمم المتحدة إلى المساواة بين الجنسين باعتبارها حقا من الحقوق والعدالة، "وهي السبيل الوحيد لبناء مجتمعات سلمية ومستقرة وشاملة". ومضى قائلا: "تتبنى القيادات النسائية في كثير من الأحيان نهجا أكثر شمولا وتشاركية، مما يعزز تماسك المجتمعات. إن مشاركتهن الكاملة وقيادتهن تجعل المجتمعات أكثر صمودا، والأعمال أكثر ازدهارا، واتفاقات السلام أقوى".

وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه نظرا لأن التمييز يبدأ مبكرا، لذا يجب حماية الفتيات من زواج الأطفال وختان الإناث وضمان حصولهن على فرص متساوية في التعليم والتدريب، وأن تتمكن النساء من اختيار مجالات تخصصهن وأن يكنّ قادرات على العمل والمشاركة والقيادة.

وشدد "تورك" على أن المجتمعات تحتاج إلى سياسات محددة تتصدى للأعراف والقوالب النمطية الذكورية، داعيا إلى توعية الرجال والفتيان بالضرر الذي تلحقه السلطة الذكورية بالجميع.

وأشار "تورك" إلى ما حققته النساء والفتيات من تقدم ملحوظ بما في ذلك التحاق 50 مليون فتاة إضافية بالمدارس على مستوى العالم منذ عام 2015، وزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات والتي لا تزال منخفضة للغاية رغم ذلك.

وأظهر تقرير جديد أصدره الاتحاد البرلماني الدولي عن "المرأة في البرلمان في 2025"، والذي يستند إلى بياناته من 49 دولة أجرت تجديدات برلمانية لـ 62 مجلسا في عام 2025. ما يلي: تشغل النساء 27.5% من المقاعد البرلمانية الوطنية على مستوى العالم حتى 1 يناير 2026، بزيادة طفيفة عن 27.2% في عام 2025. من بين 75 رئيسا جديدا للبرلمانات تم تعيينهم أو انتخابهم في عام 2025، كانت هناك 12 امرأة فقط (16%). لا تزال الأمريكيتان المنطقة التي تضم أعلى نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان، حيث شكلت النساء 36.1% من الأعضاء المنتخبين في المجالس العشرين في 13 دولة أجرت انتخابات تجديد في عام 2025.

كما أظهر تقرير الاتحاد البرلماني الدولي عن "المرأة في البرلمان في 2025"، أن قيرغيزستان سجلت أكبر تقدم في تمثيل المرأة بين الدول التي أجرت انتخابات تجديد برلمانية في عام 2025، بزيادة قدرها 12.9 نقطة مئوية في تمثيل النساء في برلمانها. وظل تمثيل المرأة البرلماني، الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشغل النساء 16.2% فقط من المقاعد في المتوسط. وأن ثلاث دول، هي عُمان وتوفالو واليمن، لا يوجد بها أي نائبة في مجالس النواب.

وأشار تقرير الاتحاد البرلماني أيضا إلى العنف ضد البرلمانيات مستشهدا بتقرير أصدره مؤخرا أظهر أن النائبات أكثر تأثرا بالترهيب من قبل الجمهور - سواء عبر الإنترنت أو خارجه - من النواب الرجال، حيث تعرضت 76% من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع للعنف مقابل 68% من الرجال

الأمم المتحدة مفوض السامي انزعاجه عودة النظام الذكوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

ترشيحاتنا

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية "نرجس"

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد