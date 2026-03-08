قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الشباب: المرأة المصرية كانت وما زالت نموذجا مشرفا في العطاء والعمل والإنجاز

عبدالله هشام

هنأ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، موجهاً لها خالص التحية والتقدير لدورها الوطني الفاعل وإسهاماتها المتواصلة في مختلف مجالات العمل والبناء والتنمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المرأة المصرية كانت وما زالت نموذجاً مشرفاً في العطاء والعمل والإنجاز، وشريكاً أساسياً في مسيرة بناء الوطن، حيث أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، جنباً إلى جنب مع الرجل، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة السياسية.

وأشار جوهر نبيل إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الشباب والرياضة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم الفتيات وتنمية مهاراتهن، وإتاحة الفرص أمامهن للمشاركة الفعالة في المجتمع.

واختتم وزير الشباب والرياضة تهنئته مؤكداً تقديره الكبير لكل امرأة مصرية تسهم بعلمها وجهدها وإخلاصها في رفعة الوطن، متمنياً لهن دوام النجاح والتوفيق، ومواصلة العطاء من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لمصر.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل اليوم العالمي للمرأة المرأة المصرية وزير الرياضة

