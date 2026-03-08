وزير الشباب: المرأة المصرية كانت وما زالت نموذجا مشرفا في العطاء والعمل والإنجاز

هنأ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، موجهاً لها خالص التحية والتقدير لدورها الوطني الفاعل وإسهاماتها المتواصلة في مختلف مجالات العمل والبناء والتنمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المرأة المصرية كانت وما زالت نموذجاً مشرفاً في العطاء والعمل والإنجاز، وشريكاً أساسياً في مسيرة بناء الوطن، حيث أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، جنباً إلى جنب مع الرجل، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة السياسية.

وأشار جوهر نبيل إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الشباب والرياضة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم الفتيات وتنمية مهاراتهن، وإتاحة الفرص أمامهن للمشاركة الفعالة في المجتمع.

واختتم وزير الشباب والرياضة تهنئته مؤكداً تقديره الكبير لكل امرأة مصرية تسهم بعلمها وجهدها وإخلاصها في رفعة الوطن، متمنياً لهن دوام النجاح والتوفيق، ومواصلة العطاء من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لمصر.