حاول استدراجها لممارسة الحرام.. ضبط طبيب تحرش بقريبته الطفلة في أكتوبر
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
رياضة

خلال جولته التفقدية .. وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يتفقدان منتدى الشباب بأبو قير

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

قام وزير الشباب والرياضة  جوهر نبيل، ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، والنائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بجولة تفقدية في منتدى الشباب بأبو قير، حيث تفقدوا سير العملية الإنشائية بالمشروع، والوقوف على معدلات التنفيذ، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

جاء ذلك  بحضور النائبة عايدة إسماعيل عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات وزارة  الشباب والرياضة.

وتقام أرض المنتدى على مساحة إجمالية تبلغ 4.5 فدان، وتضم المرحلة الأولى عددًا من المنشآت متعددة الاستخدامات، منها ملاعب رياضية من النجيل الصناعي وأرضيات الأكريليك، وملاعب بادل، إلى جانب مبنى رياضي يضم صالتي اسكواش، وصالة لياقة بدنية، وصالة منازلات، ومبنى لتغيير الملابس، بالإضافة إلى صالات أنشطة متعددة الأغراض، بما يتيح تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية.

وخلال الجولة، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور جوهر نبيل أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية الشبابية والرياضية بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير المنشآت الشبابية في مختلف المحافظات، بما يسهم في توفير مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب.

وأضاف الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء منشآت شبابية ورياضية حديثة تتواكب مع المعايير الدولية، وتخدم مختلف الفئات العمرية، بما يعزز من دور هذه المنشآت كمراكز تنموية ومجتمعية تسهم في بناء شخصية الشباب المصري.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية أن مشروع منتدى الشباب بأبو قير يُعد أحد المشروعات المهمة التي تستهدف دعم البنية التحتية للشباب والرياضة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب والرياضيين، ما يتطلب التوسع في إنشاء مثل هذه المشروعات التي تتيح لهم فرص ممارسة الأنشطة المختلفة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل بالتعاون الكامل مع وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى منه ويجعله مركزًا متكاملًا لاستضافة الفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء فندق متكامل الخدمات على مساحة تقارب 1650 مترًا مربعًا، يضم نحو 64 غرفة فندقية، إلى جانب مطعم وكافتيريا وكافتيريا علوية مفتوحة، بالإضافة إلى حمام سباحة ومنطقة استقبال ومبنى لتغيير الملابس، بما يسهم في تحويل المنتدى إلى مجمع متكامل قادر على استضافة المعسكرات والفعاليات الشبابية والرياضية المختلفة.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل محافظ الإسكندرية لجنة الشباب والرياضة الشباب والرياضة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك 2026 الجديدة.. مواصفات وأسعار 3 فئات وصور

مازدا 3 موديل 2007

اركب مازدا 3 أوتوماتيك سعرها 400 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

سعر جهاز MacBook Neo

لابتوب لمحدودي الدخل .. "أبل" تفاجئ السوق بـ MacBook Neo

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

