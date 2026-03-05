خلال جولته التفقدية .. وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يتفقدان منتدى الشباب بأبو قير

قام وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، والنائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بجولة تفقدية في منتدى الشباب بأبو قير، حيث تفقدوا سير العملية الإنشائية بالمشروع، والوقوف على معدلات التنفيذ، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

جاء ذلك بحضور النائبة عايدة إسماعيل عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتقام أرض المنتدى على مساحة إجمالية تبلغ 4.5 فدان، وتضم المرحلة الأولى عددًا من المنشآت متعددة الاستخدامات، منها ملاعب رياضية من النجيل الصناعي وأرضيات الأكريليك، وملاعب بادل، إلى جانب مبنى رياضي يضم صالتي اسكواش، وصالة لياقة بدنية، وصالة منازلات، ومبنى لتغيير الملابس، بالإضافة إلى صالات أنشطة متعددة الأغراض، بما يتيح تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية.

وخلال الجولة، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور جوهر نبيل أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية الشبابية والرياضية بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير المنشآت الشبابية في مختلف المحافظات، بما يسهم في توفير مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب.

وأضاف الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء منشآت شبابية ورياضية حديثة تتواكب مع المعايير الدولية، وتخدم مختلف الفئات العمرية، بما يعزز من دور هذه المنشآت كمراكز تنموية ومجتمعية تسهم في بناء شخصية الشباب المصري.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية أن مشروع منتدى الشباب بأبو قير يُعد أحد المشروعات المهمة التي تستهدف دعم البنية التحتية للشباب والرياضة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب والرياضيين، ما يتطلب التوسع في إنشاء مثل هذه المشروعات التي تتيح لهم فرص ممارسة الأنشطة المختلفة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل بالتعاون الكامل مع وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى منه ويجعله مركزًا متكاملًا لاستضافة الفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء فندق متكامل الخدمات على مساحة تقارب 1650 مترًا مربعًا، يضم نحو 64 غرفة فندقية، إلى جانب مطعم وكافتيريا وكافتيريا علوية مفتوحة، بالإضافة إلى حمام سباحة ومنطقة استقبال ومبنى لتغيير الملابس، بما يسهم في تحويل المنتدى إلى مجمع متكامل قادر على استضافة المعسكرات والفعاليات الشبابية والرياضية المختلفة.