حفل الإفطار السنوي لجهاز كرة الماء بالأهلي بحضور وزير الشباب والرياضة

أقام جهاز كرة الماء بالنادي الأهلي حفل الإفطار السنوي وسط أجواء رمضانية مميزة، وذلك بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من قيادات النادي واللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

وشهد الحفل أجواءً ودية عكست حالة الترابط بين عناصر المنظومة، حيث حرص الحضور على تبادل التهنئة والتأكيد على أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد خلال الفترة المقبلة.

وتخلل الفعالية تكريم خاص لوزير الشباب والرياضة تقديرًا لدوره في دعم الأنشطة الرياضية المختلفة، وفي مقدمتها الألعاب المائية، مع التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والأندية لتطوير الألعاب الجماعية وتحقيق مزيد من النجاحات.

يأتي تنظيم حفل الإفطار السنوي في إطار حرص جهاز كرة الماء على تعزيز الروابط الاجتماعية بين اللاعبين والجهاز الفني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الفريق داخل المنافسات الرسمية.