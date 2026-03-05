في أولى جولاته التفقدية.. وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ الإسكندرية بالديوان العام

التقى وزير الشباب والرياضة ، جوهر نبيل ، بالمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام محافظة الإسكندرية، وذلك في مستهل الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة داخل المحافظة وذلك لمتابعة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية.

وخلال اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على تقديم التهنئة لمحافظ الإسكندرية بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه محافظًا للإسكندرية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة ويدعم جهود التنمية الشاملة بها.

وأكد جوهر أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه التعاون مع مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، من أجل تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في الأنشطة المختلفة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية عن ترحيبه بزيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك مقومات وإمكانات واعدة في القطاعين الشبابي والرياضي، يمكن تعظيم الاستفادة منها من خلال التنسيق المستمر مع الوزارة ، وأضاف أن المحافظة تتطلع إلى مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت القائمة، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تستوعب طاقات الشباب، وتدعم اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.