قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في أولى جولاته التفقدية.. وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ الإسكندرية بالديوان العام

وزير الشباب والرياضة - محافظ الإسكندرية
وزير الشباب والرياضة - محافظ الإسكندرية
عبدالله هشام

التقى وزير الشباب والرياضة ، جوهر نبيل ، بالمهندس أيمن  عطية، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام محافظة الإسكندرية، وذلك في مستهل الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة داخل المحافظة  وذلك لمتابعة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية.

وخلال اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على تقديم التهنئة لمحافظ الإسكندرية بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه محافظًا للإسكندرية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة ويدعم جهود التنمية الشاملة بها.

وأكد جوهر  أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه التعاون مع مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، من أجل تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في الأنشطة المختلفة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية عن ترحيبه بزيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك مقومات وإمكانات واعدة في القطاعين الشبابي والرياضي، يمكن تعظيم الاستفادة منها من خلال التنسيق المستمر مع الوزارة ، وأضاف أن المحافظة تتطلع إلى مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت القائمة، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تستوعب طاقات الشباب، وتدعم اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أيمن عطية محافظ الإسكندرية وزير الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

وزير الشباب والرياضة - محافظ الإسكندرية

في أولى جولاته التفقدية.. وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ الإسكندرية بالديوان العام

الكونغ فو

الكونغ فو يُكرّم لاعبيه أصحاب إنجاز دورة التضامن الإسلامي

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد