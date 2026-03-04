طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الرياضة بسبب نقص مراكز الشباب بالإسكندرية

تقدم النائب هشام الرحماني ، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن ، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ، ووزير الشباب والرياضة ، بشأن قلة عدد مراكز الشباب بدائرة المنتزه بالإسكندرية .

وقال النائب هشام الرحماني ، في طلب الإحاطة الذي قدمه ، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن دائرة المنتزه تُعد من أكبر الدوائر على مستوى الجمهورية من حيث المساحة والكثافة السكانية، ورغم ذلك لا تضم سوى عشرة مراكز شباب فقط، وهي مراكز غير مؤهلة بالشكل الكافي ولا تستطيع تغطية نطاق الدائرة بالكامل نظرًا لاتساع رقعتها ، نظراً أن عدد سكانها يقارب من ثلاثة مليون نسمة والفئه الأكبر من الشباب .

وأشار " الرحماني " إلى أن النقص الكبير في عدد مراكز الشباب في الإسكندرية ، تسبب ذلك في قصور واضح في تقديم الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية لشباب وأبناء الدائرة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على صحة أبنائنا وتنمية وعيهم وثقافتهم ، مطالبا بدراسة زيادة عدد مراكز الشباب داخل دائرة المنتزه، والعمل على تطوير وتأهيل القائم منها، بما يحقق الهدف المنشود في رعاية الشباب واحتوائهم، خاصة وأن شعارنا الدائم هو" شبابنا في عنينا ".