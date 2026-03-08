رئيس الوزراء للمحافظين: من الضروري متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وحركة الأسواق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين لبحث عدد من الملفات والتقارير الخدمية والتنموية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء فيما عدا ما يخص المصانع والمنازل والمنشآت الإنتاجية مع التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية، وشدد كذلك على ضرورة المتابعة الشخصية والمُستمرة ـ من جانب المحافظين ـ لمنع وقوع أية حالات مخالفات بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، والتصدي والإزالة الفورية من المهد لأي محاولات للتعدي على تلك الأراضي؛ وخاصة خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك تكليفات واضحة لإدارات المُتابعة والتفتيش في كل محافظة، بتحرك فرقها الميدانية يوميا لمتابعة الأسواق، للوقوف على حجم توافر السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين، وتوازن الأسعار، ورصد أي مُمارسات احتكارية ومواجهتها.

بدوره، أكد الدكتور شريف فاروق، أن هذه الفترة تشهد تكثيف الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديري المديريات للتأكد من الإعلان عن أسعار مختلف السلع، باعتباره يُمثل إحدى آليات ضبط الأسواق، مُشيراً إلى أن هناك تقارير يومية يتم تلقيها من مُديري مديريات التموين بشأن كميات السلع المختلفة، في كل محافظة، ومن ثم يجب متابعتها بشكل دقيق من كل المحافظين، مشيراً إلى جاهزية الوزارة دوماً لتوفير مختلف السلع في أية محافظة.

كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام بمتابعة منافذ البيع المُختلفة، للتأكد من توافر مختلف السلع، والتوسع في تطبيق تجربة أسواق اليوم الواحد والتي تسهم في تيسير حصول المواطن على السلعة بسعر مناسب، لافتاً أيضاً إلى أهمية تيسير إجراءات نقل السلع بين المحافظات تسهيلاً على المزارعين، وبما يسهم في ضبط الأسعار.