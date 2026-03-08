قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
بـ20 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح أكثر من 400 وظيفة جديدة للشباب
الأزهر: اغتنم رمضان بطلب العون والتوفيق من الله
توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار الحاويات وتضغط على الصادرات المصرية للخليج
اقتصاد

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 8 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع .

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التمويل الكويتي  50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر 


سعر الدولار في بنك مصر  50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.


سعر الدولار في ميد بنك  50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه

