رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 8 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع .

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التمويل الكويتي 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار في بنك مصر 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.



سعر الدولار في ميد بنك 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع.