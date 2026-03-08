مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا يعقد اجتماعه الدوري ويحتفل بذكرى تجليس الأنبا فام

عقد مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

مجمع كهنة

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بعمل الكنائس والأنشطة الكنسية بالإيبارشية.

كما شهد اللقاء احتفال الآباء الكهنة مع نيافته بمرور خمسة أعوام على تجليسه أسقفا لإيبارشية شرق المنيا، حيث قدموا التهنئة معبرين عن تقديرهم لجهوده الرعوية وخدمته خلال السنوات الماضية، متمنين لنيافته دوام الصحة والتوفيق في خدمته.