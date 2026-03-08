ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم السبت، إنه لا يملك أي دلائل تشير إلى أن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية، وذلك في أعقاب تقارير عدة وسائل إعلام أميركية نقلت عن مصادر استخباراتية مفادها أن روسيا تقدم لإيران بيانات حول مواقع وتحركات القوات والسفن والطائرات الأميركية.

وأضاف ترمب، خلال حديثه مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، رداً على سؤال حول أي مؤشرات على تعاون روسي مع إيران: "ليس لدي أي مؤشر على ذلك على الإطلاق، وإذا كانوا يفعلون، فلا يبدو أنهم يقومون بعمل جيد، لأن إيران لا تبلي بلاء حسناً".