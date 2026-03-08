قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
أ ش أ

أعلن الجيش الإيراني في بيان عاجل استهدافه لمدينتي حيفا وتل أبيب بالأراضي المحتلة، بخلاف شن هجمات على قواعد أمريكية في الكويت.

وذكر البيان، نقلاً عن وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن القوات المسلحة الإيرانية استخدمت طائرات مسيرة انتحارية لاستهداف نقاط محددة في حيفا و"تل أبيب" وداخل مراكز وقواعد أمريكية في معسكر عريفجان بالكويت.

وعلى صعيد آخر قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن مصالح أمريكا والمنطقة والعالم تنهار تحت وطأة أوهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد قاليباف أن نتنياهو يقوم بإشعال التوتر في المنطقة"، معتبرا ما يجري لا يهدد مصالح الولايات المتحدة فحسب، بل يلحق الضرر بمصالح دول المنطقة والعالم بأسره، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأشار قاليباف إلى أن استمرار التصعيد العسكري سيعرقل عملية بيع النفط وإنتاجه والحفاظ على مستوى الإنتاج.

وكتب قاليباف في منشور على منصة "اكس" اليوم الاحد: ان ترامب قال بان سعر النفط لن يرتفع كثيرا ، والان يقول بانه سيتم تعديله قريبا بعدما ارتفع السعر بالفعل.. واضاف: لو استمرت الحرب على هذا المنوال، سوف لن يبقى، لا سبيل لبيع النفط ولا قدرة على انتاجه. لن تحترق مصالح امريكا فقط بل ايضا مصالح والعالم بسبب اوهام نتنياهو.

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تنفيذ عملية مشتركة بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قاعدة العديري الأمريكية للمروحيات في الكويت.

واستهدفت وحدة الصواريخ الباليستية التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، ، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، اليوم /الأحد/ - مركز خدمات الإصلاح والصيانة ووحدة خزانات وقود المروحيات والطائرات ومبنى القيادة للقاعدة الأمريكية، مما أدى إلى تدمير هذه الوحدات بالكامل.

الجيش الإيراني استهدافه حيفا وتل أبيب

