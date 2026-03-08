تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة كهربائية بالسير برعونة والإصطدام بطفل ببنى سويف.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين أن الواقعة بتاريخ 5 الجارى أثناء سير (طفل سن3) بدائرة قسم شرطة بنى سويف إصطدم به قائد دراجة كهربائية دون حدوث إصابات.

وأمكن تحديد وضبط الدراجة الكهربائية وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب سن 10 – مقيم بدائرة القسم) ،وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد .. وبإستدعاء والده (عامل) قرر أن الحادث أثناء لهو الطفل دون قصد منه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.