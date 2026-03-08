خلاف على قطعة أرض .. التحفظ على طرفى مشاجرة فى بنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على طرفى مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص بمركز بنها بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض وتطور إلى استخدام الأسلحة البيضاء وتبادل الضربات بين أطراف المشاجرة.



تفاصيل الواقعة



وبدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة بنها بلاغاً من مالك شركة يحمل جنسية إحدى الدول، يتضرر فيه من شقيقين أحدهما يحمل جنسية أجنبية أيضاً، بسبب نزاع على ملكية أرض كائنة بدائرة المركز، واتهم الشاكي الطرف الآخر بنقل سيارة نقل داخل الأرض المتنازع عليها، والتعدي عليه بالسب والضرب بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة.



وفي وقت لاحق، تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأطراف المشكو في حقه مصابا بكدمات وجرح قطعي واشتباه ما بعد الارتجاج، وبسؤاله أنكر اتهامات الطرف الأول، واتهم بدوره الشاكي وشخصين آخرين بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، محدثين ما به من إصابات نتيجة ذات الخلاف على الأرض.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ القرارات القانونية بحق المتورطين.