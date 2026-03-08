تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في حملات تموينية بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، تنفيذ حملة تموينية على بدالي التموين ومنافذ مشروع "جمعيتي" والأنشطة التجارية المختلفة بنطاق إدارة تموين بنها، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط منظومة العمل والتأكد من التزام التجار بالقوانين المنظمة.



تكثيف الحملات التموينية



وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه تم توجيه إدارة تموين بنها بتنفيذ حملة تفتيشية بناحية جمجرة، لمتابعة انتظام العمل لدى بدالي التموين ومنافذ "جمعيتي"، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة وصرف المنحة الإضافية للمواطنين دون أي معوقات.



وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر جنح لعدم إعلان الأسعار، وذلك لعدد من محلات المواد الغذائية والمخابز السياحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

كما ناشدت المديرية المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء عبر الخط الساخن 16528 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg، وذلك لفحص الشكاوى والعمل على حلها.