محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات بمركز قليوب ضمن الموجة 28

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نتائج الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من "الموجة 28".



تأتي هذه المتابعة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية كأمن قومي لا يجوز المساس به.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، برئاسة اللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينه قليوب، حملة إزالة فورية مكبرة بقرية "كوم أشفين" التابعة لنطاق الوحدة المحلية ببلقس.

وأسفرت عن هدم وإزالة بناء مخالف بالطوب الأبيض على مساحة 6 قراريط، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

من جانبه، وجه المحافظ بضرورة اليقظة التامة وتشكيل لجان متخصصة بالمدينة والقرى للمرور الميداني على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف في مهدها.