لا أنصح به.. حسام موافي يحذر: أسوأ وقت لشرب الشاي هو بعد الأكل مباشرة

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من شرب الشاي عقب تناول الطعام مباشرة.

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، ساخرا:" اللي بيقول إن أفضل وقت لشرب الشاي بعد الاكل لازم يتسجن 25 سنة ".



وأضاف حسام موافي:" أسوأ وقت لشرب الشاي هو بعد الأكل مباشرة والشاي به مادة لمنع امتصاص الحديد ".

وتابع حسام موافي:" اللي عايز يشرب شاي يشرب قبل الاكل بساعة وانا لا انصح بشرب الشاي ".

وأكمل حسام موافي:" الشاي به مادة منبهه تتسبب في توتر الإنسان ويؤثر على القلب وكهرباء القلب والاعصاب ".



