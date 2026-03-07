حسام موافي: أحد مضاعفات مرض السكر هو التهاب أطراف الاعصاب

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه هناك علاقة وثيقة بين مرض السكر والجهاز الهضمي .

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجهاز الهضمي يعمل بالأعصاب التي تجعله يعمل بكفاءة ".



وتابع حسام موافي:" أحد مضاعفات مرض السكر هو التهاب اطراف الاعصاب أي أن العصب لن يؤدي وجبه بكفاءة كاملة ".

واكمل حسام موافي :" الأمعاء تعمل بالأعصاب وإذا تعرضت لاتهاب لن تعمل بكفاءة وبالتالي الإمساك ظاهرة منتشرة جدا مع مرضى السكر ".



ولفت حسام موافي :" من يعاني من الإمساك عليه ان يجري منظار قولون من اجل علاج سبب الإمساك ".

