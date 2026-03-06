حسام موافي: الدوخة المتكررة عَرَض لا مَرض.. ويجب تشخيص السبب أولا

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشعور المتكرر بالدوخة وعدم الاتزان لا يعد مرضًا في حد ذاته، بل هو عَرضض قد يشير إلى عدة أمراض مختلفة، مشددًا على أهمية عدم علاج الدوخة دون معرفة السبب الحقيقي وراءها.

أسباب الدوخة

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدوخة قد تنتج عن أسباب متعددة، من بينها الإصابة بالأنيميا أو وجود مشكلات في الأذن الداخلية أو هبوط عضلة القلب أو الفشل الكلوي أو نقص الصوديوم أو هرمون الكورتيزون في الجسم، إضافة إلى بعض المشكلات في مراكز التوازن بالمخ.

وأشار إلى أن تشابه الأعراض بين هذه الحالات يجعل من الخطأ تناول أدوية لعلاج الدوخة فقط دون تشخيص السبب، لأن كل حالة لها طريقة علاج مختلفة تمامًا.

ونصح أستاذ الحالات الحرجة بضرورة التوجه في البداية إلى طبيب باطني عند الشعور المتكرر بالدوخة وعدم الاتزان، لأنه الأقدر على تقييم الحالة وتحديد ما إذا كانت المشكلة تتعلق بأمراض باطنية أو تحتاج إلى تحويل لمتخصصين آخرين مثل أطباء الأنف والأذن أو القلب.

وأضاف أن الأنيميا تعد من أكثر الأسباب شيوعًا للدوخة، خاصة لدى السيدات؛ نتيجة فقدان الدم خلال الدورة الشهرية، مشيرًا إلى أن علاج هذا النوع من الأنيميا يكون بسيطًا في معظم الحالات عند تشخيصه مبكرًا.