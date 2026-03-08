قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد المستشار المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن المرأة المصرية تظل ركيزة أساسية في بناء المجتمع وصناعة الحضارة، مشيدًا بدورها المحوري في مختلف المجالات والإنجازات التي حققتها على مر العصور.

وقال رئيس المجلس إن دعم وتمكين المرأة في الجمهورية الجديدة ليس صدفة، بل نتاج إرادة سياسية واعية تؤكد أن نهضة الأوطان لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، مؤكداً أن المرأة شريك أساسي في رحلة التنمية الشاملة لمصر.

الدور الفاعل للسيدات عضوات مجلس الشيوخ

وأشاد الرئيس بالدور الفاعل للسيدات عضوات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن مشاركتهن لم تعد مجرد استحقاق دستوري أو قانوني، بل إضافة نوعية تعزز عمل المجلس النيابي وترسخ مفهوم المشاركة الفاعلة في رسم ملامح الجمهورية الجديدة.

واختتم رئيس المجلس كلمته بتحية إجلال وتقدير لكل مصرية تساهم بعزيمة في بناء الوطن، متمنيًا لنساء مصر كل عام وهن في أمن وأمان وتقدم وازدهار.


وانطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، ووفقا لجدول أعمال الجلسة، يستكمل مجلس الشيوخ خلالها النظر في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٨.

ويهدف مشروع القانون دعم جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية وتعزيز دورها التعليمي والعلاجي.

وايضا إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبات، مقدمة من النواب إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

زيادة دعم صندوق تنمية الصادرات 
وتتضمن الإحالات تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول زيادة دعم صندوق تنمية الصادرات لتشجيع التصدير.

كما يحيل مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مد التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق بمحافظتي الجيزة ودمياط، إضافة إلى توفير منافذ شحن وتنشيط كروت الغاز بالوحدات المحلية بعدد من المراكز.

وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن اقتراح برغبة لإدراج مادة دراسية بعنوان «الثقافة السلوكية» ضمن مناهج التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بشأن إدراج نصوص من الأدب والفن النوبي في مناهج وأنشطة طلاب التعليم ما قبل الجامعي.

كما يحيل المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الصحة والسكان حول توفير وسائل الأمان والإنقاذ والتدخل السريع داخل المنشآت الشبابية والرياضية، إضافة إلى عدد من تقارير لجنة الصحة والسكان المتعلقة بتعزيز دور هيئة الدواء المصرية في مراقبة الإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية، وتوفير البدائل الآمنة والفعالة بالسوق الدوائي، وتحويل بعض الوحدات الصحية إلى عيادات للتأمين الصحي، وإعادة توفيق أوضاع مراكز صيانة أجهزة المستشفيات، فضلًا عن مطالبات بتوفير الأدوية بمستشفيات التأمين الصحي بعدد من المحافظات.

ويحيل مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الزراعة والري بشأن وضع سياسة متكاملة للحد من انتشار الكلاب الضالة، وإنشاء منظومة اتصال فوري لتلقي البلاغات عن المبيدات المغشوشة تحت إشراف المعمل المركزي للمبيدات، إضافة إلى تقارير حول سبل مواجهة التعديات على نهر النيل، إلى جانب تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بشأن تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قنوات التليفزيون المصري دعمًا للعملية التعليمية.

