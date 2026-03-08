خناقة نمبر 1.. أمير طعيمة: اشتغلوا واعملوا اللي عليكم وسيبوا الجمهور يحكم

علق امير طعيمة علي خناقات بعض الفنانين بسبب تصدرهم الأعلى مشاهدة في رمضان ٢٠٢٦.

وكتب طعيمة عبر حسابه الشخصي اكس :" إشتغلوا و إتعبوا و إعملوا اللي عليكم، و سيبوا الجمهور يحكم، المشاهد عايز يتفرج على حاجة حلوة و يتبسط و مش مهتم خالص يدخل خناقة مش بتاعته.

‏الموضوع أبسط من كده بكتير.

وفي سياق آخر من جانبه، ردّ محمد سامي على المنشور بتعليق اتسم بطابع ساخر، حيث بارك لـ ياسمين على تصدّر مسلسلها «وننسى اللي كان» للقائمة قائلاً: "اللّٰه يبارك فيكي يا ياسو، أخيرا بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين كنتى فين من أول رمضان يا غالية ، عارف أن نفسك فى الموضوع ده من واحد رمضان بس النصيب بقى ساعات