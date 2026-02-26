خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟

حذر د. وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من تأثير الدراما السوداء ومشاهد العنف المتكررة على الأطفال والكبار، موضحًا أن التعرض المستمر للعنف يؤدي إلى "تبلد عاطفي" وفقدان الاستجابة الفسيولوجية تجاه المواقف الصادمة، مثل عدم سرعة ضربات القلب أو خفقان النفس عند رؤية حوادث.

وأشار خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد” إلى أن هذا التعرض يخلق سلوكيات عدوانية مباشرة أو سلبية لدى الأطفال، مثل التمرد والتنمر والإدمان على ألعاب العنف عبر السوشيال ميديا، وقد يصل التأثير إلى كوابيس واضطرابات نفسية وجسدية، كالتبول اللا إرادي واضطرابات التغذية.

وأكد هندي أن الدراما السوداء لا تمنح فقط محاكاة للعنف، بل توفر "تدريبًا سلوكيًا" يجعل بعض الأشخاص قادرين على تقليد الجرائم في الواقع، بينما الدراما البيضاء والأعمال الفنية الإيجابية، مثل مسلسل "أصحاب الأرض"، تعزز القيم الإنسانية والوطنية وتبني شخصية الطفل والمجتمع.