التهابات في المرارة.. تفاصيل حالة شيرين عبد الوهاب الصحية

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مساء أمس السبت لوعكة صحية، تطلب نقلها إلى أحد المستشفيات واحتجازها هناك.

وشعرت شيرين عبد الوهاب، بآلام حادة في البطن، وبعد نقلها تبين أنها تعاني من التهابات في المرارة تتطلب التدخل الجراحي، وتم احتجازها.

شيرين عبد الوهاب ونقابة الموسيقيين

وقبل يومين، علق الفنان مصطفى كامل على جدل تقصير نقابة المهن الموسيقية في حق الفنانة شيرين عبد الوهاب وعدم مساندتها، وتدخل المهن التمثيلية لمساعدتها.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خلال لقائه مع برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام عبر قناة "هي": ليس كل ما يعرف يقال، اللي الناس متعرفهوش إن دي حالة تخص شخص معين غير قابلة للتدخل غير من نفسه ومن أهليته، لما أكون غير قادر على علاجه بناشد الدولة، دي حالتها خاصة المفروض محتاجة دعم معنوي، وتواصلت مع حد مقرب منها وجنبها في هذه الفترة لما اتقال تعبانه، قالت لي الحالة مش حلوة وتعبانة وبنعالجها، قالت نفسيتها مش تمام ومش هتقبل تشوف حد وادعيلها.