«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس «الوطني الفلسطيني»: جرائم عصابات المستوطنين في الضفة تعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم

المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني
أ ش أ

 قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين في الضفة الغربية ليست أحداثا منفلتة أو سلوكا عشوائيا بل هو امتداد وتعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم توفر لها حكومة الاحتلال الغطاء السياسي والتسليح والحماية العسكرية والغطاء القانوني.

وأشار روحي فتوح - في بيان له اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى حماية الاحتلال عصابات المستوطنين وامتناعها المتعمد عن ملاحقة القتلة أو محاسبتهم بما يشكل شراكة فعلية في الجريمة ويؤسس لواقع من الإرهاب المتبادل بين حكومة اليمين المتطرفة القائمة بالاحتلال وفرق المستوطنين المسلحة.. موضحا أن استشهاد 5 فلسطينيين من بلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله، ومنطقة مسافر يطا قرب الخليل، يكشف الطبيعة الممنهجة لاعتداءات المجموعات الاستعمارية التي تتحرك بوصفها ميليشيات إرهابية موازية لجيش الاحتلال، تمارس القتل والاعتداء ضد المدنيين العزل في ظل حصانة كاملة وتوجيهه من أقطاب يشغلون حقائب وزارية في حكومة الاحتلال.

و أكد أن استمرار هذه الجرائم منذ بدء العدوان المرتبط بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يعكس سياسة التطهير العرقي وعقاب جماعي وتوسعا منظما في إرهاب المستوطنين الهادف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، مشيرا إلى أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات إدانة باهتة لا تتجاوز حدود التعبير اللفظي، يشكل بيئة تشجيع ضمنية لهذه العصابات الاستعمارية، ويمنحها شعورا بالإفلات من العقاب ما يستدعي تحركا دوليا قانونيا عاجلا يضع حدا لهذه الجرائم ويحاسب دولة الاحتلال بوصفها السلطة المسؤولة عن حماية المدنيين بموجب قواعد القانون الدولي.

المجلس الوطني الفلسطيني عصابات المستوطنين تعبير منظومة إرهاب

