قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الاقتصاد اللبنانية: خطة استباقية لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع في مختلف المناطق

علم لبنان
علم لبنان
أ ش أ

ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أنها وضعت في ضوء التطورات والتحديات الاقتصادية، خطة استباقية لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في مختلف المناطق؛ للحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد ومنع أي اضطرابات في الأسواق أو تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الراهنة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنها بدأت بالاستفادة من المخزون الاستراتيجي المتوافر، حيث أن المخزون الحالي من السلع الأساسية بما فيها المواد الغذائية والقمح والمحروقات كافٍ لتغطية لعدة أشهر من الاستهلاك المحلي.

وأكدت أنها تتابع مستويات المخزون يوميا بالتنسيق مع المستوردين والموردين؛ لضمان استمرار توزيع السلع ووصولها إلى مختلف المناطق ونقاط البيع من دون انقطاع أو ممارسات احتكارية، كما تم تأمين شحنات إضافية بشكل استباقي وبالتوازي مع متابعة المخزون تعمل الوزارة على ضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى لبنان بانتظام.

وأضافت "لهذه الغاية نقوم بتحديد الاحتياجات الوطنية من السلع الأساسية للأشهر المقبلة، وحث المستوردين على استيراد كميات إضافية مبكرًا وعدم انتظار تقلبات الأسعار العالمية إذ إن أولوية المرحلة هي ضمان توافر السلع وحماية الأمن الغذائي، بجانب التنسيق مع وكلاء الشحن والموردين الدوليين للاسراع بوصول الشحنات الجديدة إلى مرفأ بيروت وسائر المرافئ، بالإضافة إلى المعابر البرية".

يشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية على تأمين استمرارية سلسلة إمداد السلع الأساسية من لحظة وصولها إلى لبنان وحتى وصولها إلى المستهلك.

ويشمل ذلك إعطاء الأولوية في المرافئ لتفريغ السفن المحمّلة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية والتنسيق مع إدارة مرفأ بيروت والجمارك وسائر الإدارات المعنية لتسهيل وتسريع الإجراءات اللوجستية والإدارية لتخليص البضائع وإخراجها من المرافئ سريعًا ودون تأخير.

ويتم تسهيل انتقال السلع من مراكز التخزين إلى الأسواق ونقاط البيع في مختلف المناطق ومتابعة ملف القمح يوميًا ومنح الأولوية في توزيع المازوت للمؤسسات الحيوية ولا سيما المستشفيات والأفران ومراكز الإنتاج وفق لوائح جرى إعدادها لحاجاتها الشهرية، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار ومنع التضخم غير المبرّر.

وفي ظل الارتفاعات في بعض الأسعار العالمية، طوّرت الوزارة قاعدة بيانات ديناميكية لمراقبة أسعار المحروقات والسلع الأساسية في الأسواق اللبنانية بشكل شبه فوري، وتهدف هذه المنظومة إلى رصد أي ارتفاعات غير مبرّرة في الأسعار والتدخّل السريع لمعالجتها ومنع أي استغلال للظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وعلى صعيد آخر، وزعت فرق الصليب الأحمر اللبناني، اليوم، المواد الإغاثية على العائلات التي استقرت في مركز المدينة الرياضية؛ بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني أنه تم تجهيز مساحة من المدينة الرياضية وتأهيلها كمركز إيواء للنازحين بالتعاون مع هيئات رسمية ودولية وأهلية وبإشراف وطلب من وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الحكومي ووزارة الشؤون الاجتماعية.

ويستمر العمل لزيادة عدد الخيم لاستقبال المزيد من النازحين، فيما يواصل الصليب الأحمر اللبناني جهوده في الاستجابة للحالات الإنسانية في جميع المناطق اللبنانية دون أي تمييز، ضماناً لحق كل محتاج في الدعم والمساعدة.

وزارة الاقتصاد اللبنانية التطورات التحديات الاقتصادية ضمان السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

مستشفى شفاء الأورمان

مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر: 373 ألف جلسة علاج كيماوي لمرضى الأورام مجانا

محافظ قنا

محافظ قنا يتابع نسب الإنجاز بمشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

رئيس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تستقبل دفعة جديدة من السعودية وسوريا واليمن والسودان

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية "نرجس"

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد