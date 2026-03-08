وزارة الاقتصاد اللبنانية: خطة استباقية لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع في مختلف المناطق

ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أنها وضعت في ضوء التطورات والتحديات الاقتصادية، خطة استباقية لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في مختلف المناطق؛ للحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد ومنع أي اضطرابات في الأسواق أو تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الراهنة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنها بدأت بالاستفادة من المخزون الاستراتيجي المتوافر، حيث أن المخزون الحالي من السلع الأساسية بما فيها المواد الغذائية والقمح والمحروقات كافٍ لتغطية لعدة أشهر من الاستهلاك المحلي.

وأكدت أنها تتابع مستويات المخزون يوميا بالتنسيق مع المستوردين والموردين؛ لضمان استمرار توزيع السلع ووصولها إلى مختلف المناطق ونقاط البيع من دون انقطاع أو ممارسات احتكارية، كما تم تأمين شحنات إضافية بشكل استباقي وبالتوازي مع متابعة المخزون تعمل الوزارة على ضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى لبنان بانتظام.

وأضافت "لهذه الغاية نقوم بتحديد الاحتياجات الوطنية من السلع الأساسية للأشهر المقبلة، وحث المستوردين على استيراد كميات إضافية مبكرًا وعدم انتظار تقلبات الأسعار العالمية إذ إن أولوية المرحلة هي ضمان توافر السلع وحماية الأمن الغذائي، بجانب التنسيق مع وكلاء الشحن والموردين الدوليين للاسراع بوصول الشحنات الجديدة إلى مرفأ بيروت وسائر المرافئ، بالإضافة إلى المعابر البرية".

يشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية على تأمين استمرارية سلسلة إمداد السلع الأساسية من لحظة وصولها إلى لبنان وحتى وصولها إلى المستهلك.

ويشمل ذلك إعطاء الأولوية في المرافئ لتفريغ السفن المحمّلة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية والتنسيق مع إدارة مرفأ بيروت والجمارك وسائر الإدارات المعنية لتسهيل وتسريع الإجراءات اللوجستية والإدارية لتخليص البضائع وإخراجها من المرافئ سريعًا ودون تأخير.

ويتم تسهيل انتقال السلع من مراكز التخزين إلى الأسواق ونقاط البيع في مختلف المناطق ومتابعة ملف القمح يوميًا ومنح الأولوية في توزيع المازوت للمؤسسات الحيوية ولا سيما المستشفيات والأفران ومراكز الإنتاج وفق لوائح جرى إعدادها لحاجاتها الشهرية، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار ومنع التضخم غير المبرّر.

وفي ظل الارتفاعات في بعض الأسعار العالمية، طوّرت الوزارة قاعدة بيانات ديناميكية لمراقبة أسعار المحروقات والسلع الأساسية في الأسواق اللبنانية بشكل شبه فوري، وتهدف هذه المنظومة إلى رصد أي ارتفاعات غير مبرّرة في الأسعار والتدخّل السريع لمعالجتها ومنع أي استغلال للظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وعلى صعيد آخر، وزعت فرق الصليب الأحمر اللبناني، اليوم، المواد الإغاثية على العائلات التي استقرت في مركز المدينة الرياضية؛ بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني أنه تم تجهيز مساحة من المدينة الرياضية وتأهيلها كمركز إيواء للنازحين بالتعاون مع هيئات رسمية ودولية وأهلية وبإشراف وطلب من وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الحكومي ووزارة الشؤون الاجتماعية.

ويستمر العمل لزيادة عدد الخيم لاستقبال المزيد من النازحين، فيما يواصل الصليب الأحمر اللبناني جهوده في الاستجابة للحالات الإنسانية في جميع المناطق اللبنانية دون أي تمييز، ضماناً لحق كل محتاج في الدعم والمساعدة.