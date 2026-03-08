قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

في اليوم العالمي للمرأة| أمهات مصر: تحية لكل أم تربي الأجيال وتصنع المستقبل

مؤسس اتحاد مصر
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام يعد مناسبة مهمة للاحتفاء بإنجازات المرأة في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على دورها الكبير في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ قدرتها على العطاء وتحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، إن الأم المصرية تمثل ركيزة أساسية داخل الأسرة والمجتمع، خاصة في مجال التعليم، حيث تقوم بدور محوري في تربية الأبناء ومتابعة مسيرتهم الدراسية وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم، مؤكدة أن نجاح العملية التعليمية يبدأ من داخل الأسرة.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم إلى أن دور الأم في التعليم لا يقتصر فقط على متابعة المذاكرة، بل يمتد إلى تشجيع الأبناء نفسيًا، وتنظيم أوقاتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وخلق بيئة مستقرة تساعدهم على التعلم والتفوق، خاصة في فترات الامتحانات والضغوط الدراسية.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن الأسرة تمثل حجر الأساس في دعم التعليم، مؤكدة أهمية التواصل المستمر بين أولياء الأمور والمدرسة، لما لذلك من دور كبير في متابعة مستوى الطلاب ومعالجة أي تحديات تعليمية قد تواجههم.

كما وجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم رسالة إلى الأمهات بضرورة الإهتمام ببناء شخصية الأبناء إلى جانب التفوق الدراسي، من خلال غرس القيم والأخلاق وتعليمهم تحمل المسؤولية واحترام الوقت، موضحة أن التعليم الحقيقي لا يقتصر على الدرجات فقط، بل يشمل بناء إنسان واعٍ قادر على التفكير وخدمة مجتمعه ووطنه.

وقدمت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، التحية لكل أم مصرية تبذل جهدًا يوميًا في تربية أبنائها ودعم تعليمهم، مؤكدة أن دور الأم يظل أحد أهم عوامل نجاح الأجيال وصناعة مستقبل أفضل لمصر.

اتحاد أمهات مصر أمهات مصر اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم اليوم العالمي للمرأة

