غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية فقدان ثلاثة بحارة من مواطنيها بعد غرق سفينة قاطرة إماراتية، أمس الأول الجمعة، في مضيق هرمز.

وأوضح البيان أن بحارا إندونيسيا واحدا نقل إلى مدينة خصب في سلطنة عمان لتلقي العلاج من حروق، في حين لا تزال السلطات المحلية تبحث عن البحارة الثلاثة الآخرين.

وأفاد البيان بأن الحادث نجم عن انفجار أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة، مع تأكيد الوزارة على فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

ويعد مضيق هرمز، الواقع عند مخرج الخليج العربي، ممرًا حيويًا لتجارة الطاقة العالمية، حيث تمر عبره نحو 20% من ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، إذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ 28 فبراير، ما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ومنذ ذلك الحين، ردت طهران باستهداف إسرائيل ودول المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة، كما فرضت حظرًا بحريًا على عبور السفن عبر مضيق هرمز واستهدفت ناقلات نفط حاولت المرور.