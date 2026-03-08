الهلال الأحمر يدفع بأكثر 86 ألف سلة غذائية ومساعدات شتوية عبر قافلة زاد العزة 151

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الواحد بعد الـ 150، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 151، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت: أكثر من 86,865 سلة غذائية، نحو 250 طنًا دقيق، أكثر من 260 طنًا مستلزمات إغاثية وعناية شخصية، نحو 800 طنًا مواد بترولية، فضلًا عن مستلزمات الشتاء من خيام وملابس شتوية.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.