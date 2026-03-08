مصر تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار إغلاق المسجد الأقصى

أدنت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم، في تصعيد خطير لأعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الضفة الغربية، وفي انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي.

كما تؤكد أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تعد غير قانونية وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

كما تُدين مصر استمرار قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إليه لعدة أيام متتالية، الأمر الذي يمثل انتهاكًا واضحًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، مجددة تحذيرها من مخاطر استمرار هذه السياسات والإجراءات التصعيدية على الامن والاستقرار في المنطقة.