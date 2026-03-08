مزراوي: الصيام لن يعيق تركيزي.. وهدفي التألق مع مانشستر يونايتد

أعرب نصير مزراوي، ظهير فريق مانشستر يونايتد، عن رغبته في تقديم مستوى مميز مع الفريق وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن مع "الشياطين الحمر".

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، قال مزراوي: "أهدافي الشخصية تتمثل في تقديم مباريات قوية وإنهاء الموسم بشكل إيجابي، وبالطبع كفريق، نسعى لضمان المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية بنهاية الموسم".

وأضاف: "من المهم لنا الحفاظ على الزخم الذي حققناه مؤخرًا والاستمرار بنفس الأداء".

وتطرق مزراوي للحديث عن العمل تحت إشراف المدرب المؤقت مايكل كاريك، قائلاً: "الجهاز الفني يتواصل معنا بشكل ممتاز وواضح تمامًا فيما يريد تحقيقه. مايكل له تاريخ طويل مع النادي، ويمكنك ملاحظة خبرته في أسلوب التدريب وطريقة التعامل معنا، وأنا معجب جدًا به وبالجهاز الفني الجديد".

وعن التوازن بين الصيام والمباريات وكثافة التدريبات، أوضح اللاعب المغربي: "الأمر يعتمد على الخبرة. منذ بداية مسيرتي تعلمت تنظيم طعامي للحصول على الطاقة الكافية أثناء اللعب، خصوصًا خلال الصيام، وأحرص على تناول الطعام في الأوقات المناسبة لأعطي أفضل ما لدي".

وأضاف: "خلال رمضان، أستمتع بالصيام وأبدأ إفطاري عادة بتمرة. أما في أيام المباريات، فأتناول وجبة قبل اللقاء وأحرص على شرب الماء، وهذا يختلف عن الأيام العادية، لكنه يمنحني فرصة للتركيز أكثر على المباراة والجانب الروحاني أيضًا".