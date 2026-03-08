بـ20 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح أكثر من 400 وظيفة جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل عن توفير مئات فرص العمل الجديدة في قطاع الأمن والحراسة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم تشغيل الشباب وتوفير وظائف مناسبة تسهم في تقليل معدلات البطالة، حيث تصل الرواتب في بعض الوظائف إلى نحو 20 ألف جنيه شهريًا.

تفاصيل الوظائف المتاحة

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطروحة تتنوع بين عدة مستويات وظيفية، مع رواتب تبدأ من 8500 جنيه شهريًا وتزداد وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة، وجاءت الفرص المتاحة كالتالي:

400 وظيفة لأفراد أمن براتب شهري 8500 جنيه.

براتب شهري 8500 جنيه. 30 وظيفة لمشرفي أمن براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا.

براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا. وظائف مدير مواقع برواتب تتراوح بين 17 ألفًا و20 ألف جنيه، مع اشتراط توافر خبرة إدارية في المجال.

برواتب تتراوح بين 17 ألفًا و20 ألف جنيه، مع اشتراط توافر خبرة إدارية في المجال. وظائف لموظفات استقبال للعمل بالمواقع الإدارية براتب 8500 جنيه شهريًا.

مزايا العمل

وأكدت وزارة العمل أن الوظائف توفر عددًا من المزايا للعاملين، من بينها التأمينات الاجتماعية والطبية بشكل كامل منذ بداية التعيين، إضافة إلى توفير سكن للمغتربين ووسائل انتقال إلى مواقع العمل، خاصة في المواقع الحيوية مثل محطات مترو الأنفاق والمنشآت الخدمية.

الشروط والأوراق المطلوبة

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم، من بينها أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط أو عالٍ يتناسب مع طبيعة الوظيفة، إلى جانب استيفاء الأوراق المطلوبة.

وتشمل المستندات اللازمة للتقديم:

أصل المؤهل الدراسي.

شهادة الميلاد.

شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

كعب عمل حديث.

شهادة قياس مستوى المهارة.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

8 صور شخصية حديثة.

طريقة التقديم

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم من خلال التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، لاستكمال إجراءات التقديم والتسجيل في الوظائف المتاحة.

فرص عمل في الصناعات الطبية

كما أعلنت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف الشهرية لشهر مارس 2026، عن طرح عدد من فرص العمل الجديدة للشباب داخل إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال الصناعات الطبية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، في إطار جهود الوزارة لتوسيع فرص التشغيل في القطاع الخاص.

التخصصات المطلوبة والرواتب

وأوضحت الوزارة أن الشركة أعلنت حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف في مجالات مختلفة، برواتب تختلف حسب طبيعة الوظيفة، وجاءت الفرص المتاحة كالتالي:

أخصائي لوجيستيك براتب يصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا.

براتب يصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا. أخصائي جودة براتب 10 آلاف جنيه.

براتب 10 آلاف جنيه. أمين مخازن براتب 10 آلاف جنيه.

براتب 10 آلاف جنيه. فني سلامة وصحة مهنية براتب 10 آلاف جنيه.

براتب 10 آلاف جنيه. عامل مخازن براتب 7 آلاف جنيه.

براتب 7 آلاف جنيه. عامل نظافة براتب 7 آلاف جنيه.

شروط التقديم

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح أمام الحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة، على أن يتراوح عمر المتقدمين بين 25 و40 عامًا.

التواصل للتقديم

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقدم لهذه الوظائف أو الاستفسار عن تفاصيلها إلى التواصل عبر الرقم التالي:

01122122284.