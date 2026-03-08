رئيس شئون المساجد والقرآن يشهد ختام مسابقة «مدينة التلاوة» بمدينة بدر

شهد الدكتور أسامة فخري الجندي – رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، نائبًا عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الحفل الختامي لمسابقة «مدينة التلاوة» بمدينة بدر، مساء أمس السبت ١٧ رمضان، في احتفالية قرآنية كبرى لتكريم حفظة كتاب الله من أبناء المدينة، بحضور نخبة من كبار القراء والعلماء وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وأكد الحضور أن تنظيم هذه المسابقة يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برعاية أهل القرآن الكريم، وتشجيع النشء والشباب على الإقبال على كتاب الله حفظًا وتلاوةً وتدبرًا، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالقرآن الكريم.

وشهد الحفل تكريم أكثر من ٤٠٠ متسابق تأهلوا إلى مراحل التصفيات المختلفة، من بين نحو ٥٠٠٠ متسابق تقدموا للمشاركة في المسابقة، حيث تم توزيع شهادات التقدير والجوائز المالية تقديرًا لجهودهم وتميزهم في الحفظ والأداء.

واستُهلت الفعاليات بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الدكتور أحمد نعينع – شيخ عموم المقارئ المصرية، كما شارك القارئ الصغير محمد القلاجى – نجم «دولة التلاوة»، بتلاوات وابتهالات عكست أجواء روحانية عامرة بنفحات الشهر الكريم.

وأُقيمت الاحتفالية بمنطقة «الداون تاون» بالحي المتميز بمدينة بدر، برعاية مجلس أمناء المدينة، وبالتعاون مع حزب مستقبل وطن – أمانة مدينة بدر، في مشهد يعكس تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في دعم حفظة القرآن الكريم وترسيخ قيم العناية بكتاب الله حفظًا وتلاوةً.