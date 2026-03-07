وزير الأوقاف يشارك في ختام مسابقة أصوات من السماء وحضور أطول مائدة إفطار ..صور

وصل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى محافظة المنيا للمشاركة في فعاليات ختام مسابقة «أصوات من السماء» لاكتشاف أصحاب الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم، والتي تُقام تحت رعاية وزارة الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف المنيا، وبالتعاون مع مؤسسة أبو حته للأعمال الخيرية.

ويشارك وزير الأوقاف في الحفل الختامي للمسابقة التي شهدت تنافس 32 متسابقًا من مختلف مراكز المحافظة، ضمن مرحلتين عمريتين للأطفال والشباب، حيث تهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب القرآنية وتشجيع النشء على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته.

ويحضر الدكتور أسامة الأزهري كذلك فعاليات أطول مائدة إفطار رمضانية بالمحافظة، والتي تُقام بمشاركة عدد كبير من أهالي المنيا، في أجواء تعكس روح التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك.

ويشارك في فعاليات الحفل عدد من القيادات الدعوية بوزارة الأوقاف، من بينهم الدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

تأتي هذه الفعاليات في إطار دعم وزارة الأوقاف للأنشطة القرآنية والمجتمعية، وتعزيز دور المساجد في نشر القيم الدينية وترسيخ روح التكافل بين أبناء المجتمع.