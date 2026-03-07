لماذا سُميت الكعبة بالبيت العتيق؟.. إمام السيدة زينب يجيب

وجهت الطفلة زينة، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه "لماذا سُميت الكعبة بالبيت العتيق؟

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، أن الله تعالى قال في القرآن "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" منوها أن العتيق من العتق وهو لا سلطان على الكعبة ولا يملكها ومحفوظة من أي أذى.

ويمكن تفسير معنى البيت العتيق على أنه البيت القديم، فالبيت الحرام أول بيت وضع للناس، كما يقول الله "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ".

ويمكن تفسير العتيق، على أن الله تعالى يعتق رقاب الزائرين للبيت الحرام، بأن الله يعتق رقابهم من النار، أو أن هذا المكان محرر من عبادة الأوثان.