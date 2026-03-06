هو النبي صام كام رمضان؟.. إمام السيدة زينب يجيب

وجهت الطفلة حبيبة، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه "هو النبي صام كام رمضان؟.

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، أن الصيام فرض فيب شعبان من السنة الثانية من الهجرة، وهذا معناه أن النبي صام 9 رمضانات في 9 أعوام.

وردا على سؤال الطفلة خديجة، والتي قالت فيه: ما هو دعاء الإفطار عند الغير؟ قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إن النبي قال "من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شئ".

أما دعاء الإفطار عند الغير، فيستحب أن نقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، كما نقول: أفطر عندكم الصائمون وصلت عندكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار وذكركم الله فيمن عنده، كما نقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا.

