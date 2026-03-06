هل كان هناك صيام وصلاة في الأمم السابقة؟.. إمام السيدة زينب يجيب

وجهت الطفلة أيسل، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه "هل الصيام كان موجودا في الأمم السابقة؟

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، أن الصيام كان موجود في الأمم السابقة، ولكننا لا نعرف قدره ولا كيفيته، فقد ورد أن سيدنا داود كان يصوم يوما ويفطر يوما.

واستشهد بقوله تعالى "ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

الصلاة في الأمم السابقة

كما رد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب على سؤال أحد، قال فيه: هل عرفت الأمم السابقة 'الصلاة' قبل المسلمين؟، موضحا أن الأمم السابقة عرفت الصلاة قبل المسلمين.

وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصبر الجميل على البلاء، أن طريقة الصلاة قبل الإسلام لا أحد يعرفها، معلقا: زي الصيام الله سبحانه وتعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

واستشهد الدكتور أحمد عصام فرحات بآيات: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

وتابع: ربنا سبحانة وتعالى قال أيضا: إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا.

