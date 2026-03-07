قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد جراحة بالأمعاء .. مى عز الدين تغادر المستشفى وتستكمل علاجها بالمنزل
حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
اقتصاد

البنك المركزي يخفض مستهدفات طرح أذون وسندات الخزانة في أسبوع 15 مليار جنيه

محمد يحيي

قلص البنك المركزي المصري؛ من حجم طرح أدوات دين محلية خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 15 مليار جنيه مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ويسعى البنك المركزي المصري بشكل دوري؛  العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة؛ من خلال طرح أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة.

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 195 مليار جنيه بما يساوي 3.9 مليار دولار ، مقارنة  208 مليار جنيه بما يعادل 4.34 مليار دولار تم استهداف طرحها في الأسبوع الماضي. 

توزيعات أدوات الدين

ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، تضمن طرح أذون خزانة من آجال "91 و273 و 182 و 364 يوما" بقيمة تبلغ 160 مليار جنيه" بنفس القيمة التي تم طرحها في الأسبوع الماضي

ومن المستهدف طرح  الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 75 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد، بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويخطط البنك المركزي لاستهداف بيع أجل 91 يومًا بـ 25 مليار جنيه، وأجل 273 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه.

وسيتم طرح مزاد آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 55 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه .

وعلى جانب آخر يستهدف البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة، تتضمن سندات ذات عائد ثابت تبلغ 35 مليار جنيه، بتخفيض مقداره 13 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويتضمن الاستهداف طرح سندات خزانة ذات أجل ثابت بقيمة 35 مليار جنيه تتضمن استحقاقات “2 و3و5 سنوات”.

البنك المركزي المصري أذون خزانة اخبار مصر وزارة المالية الفجوة التمويلية الموازنة العامة الخزانة العامة أجل 182 يوما أجل 364 يوما

