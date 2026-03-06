البنك المركزي: قبول عطاءات خزانة بـ 72.55 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن قبول عطاءات خزانة تم بيعها في مزاد لصالح وزارة المالية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة بقيمة إجمالية تبلغ 72.55 مليار جنيه ما يعادل 1.44 مليار دولار.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي العروض المقبولة من المستثمرين و المؤسسات المالية نحو 2375 طلبًا.

شملت العطاءات المقبولة أجلي 182 و 364 يوما لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وبلغ حجم العروض المقبولة في أجل 364 يوما نحو 56.23 مليار جنيه بإجمالي 1284 طلبًا مقبولًا .

ووصلت متوسط سعر الفائدة المقبولة به العطاء نحو 23.001% و أقل سعر بنسبة 22% و أعلى سعر بنسبة 23.001%.

وسجل حجم الطلبات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 16.32 مليار جنيه تضمنت 1091 طلبًا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 24.177% و أقل سعر بنسبة 23.761% و أعلي سعر بنسبة 24.201%.