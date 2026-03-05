قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
البنك المركزي : تلقينا 2618 طلبًا لشراء أذون خزانة بـ4.18 مليار دولار

محمد يحيي

اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الطلبات المقدمة لشراء أذون خزانة بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة إلي 2618 طلبًا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية في مزاد جرى تنظيمه اليوم الخميس الموافق 5-3-2026؛ لصالح وزارة المالية.

قال تقرير أصدره البنك المركزي المصري إنه تم طرح أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 207.26 مليار جنيه بما يعادل 4.18 مليار دولار  من أصل 95 مليار جنيه كان مستهدف طرحها.

تضمن المزاد الذي تم تنظيمه اليوم بيع أجلي 182 و 364 يوما وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري.

وسجلت جملة الطلبات المقدمة للإكتتاب في اجل 364 يوما نحو 1374 طلبًا معروضًا من المستثمرين والمؤسسات المالية والاستثمارية بقيمة تبلغ 131.14  مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه كانت مستهدفة.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقدم به العطاء نحو 23.86% و أقل سعر بنسبة 22% وأعلي سعر بنسبة 30%.

وفي المقابل بلغ حجم الطلبات المقدمة لشراء أجل 182 يوما نحو 1244 طلبًا باستثمارات بلغت 76,12 مليار جنيه  من أصل 40 مليار جنيه .

وسجل متوسط سعر الفائدة المقدم لشراء العطاء نحو25.15% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 23.761%.

