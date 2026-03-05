البنك المركزي : تلقينا 2618 طلبًا لشراء أذون خزانة بـ4.18 مليار دولار

اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الطلبات المقدمة لشراء أذون خزانة بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة إلي 2618 طلبًا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية في مزاد جرى تنظيمه اليوم الخميس الموافق 5-3-2026؛ لصالح وزارة المالية.

قال تقرير أصدره البنك المركزي المصري إنه تم طرح أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 207.26 مليار جنيه بما يعادل 4.18 مليار دولار من أصل 95 مليار جنيه كان مستهدف طرحها.

تضمن المزاد الذي تم تنظيمه اليوم بيع أجلي 182 و 364 يوما وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري.

وسجلت جملة الطلبات المقدمة للإكتتاب في اجل 364 يوما نحو 1374 طلبًا معروضًا من المستثمرين والمؤسسات المالية والاستثمارية بقيمة تبلغ 131.14 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه كانت مستهدفة.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقدم به العطاء نحو 23.86% و أقل سعر بنسبة 22% وأعلي سعر بنسبة 30%.

وفي المقابل بلغ حجم الطلبات المقدمة لشراء أجل 182 يوما نحو 1244 طلبًا باستثمارات بلغت 76,12 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه .

وسجل متوسط سعر الفائدة المقدم لشراء العطاء نحو25.15% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 23.761%.