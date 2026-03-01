تعرف على الشروط الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل من البنك المركزي المصري

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" والتي تتضمن منحًا دراسية كاملة تشمل المصروفات الدراسية والإقامة، للطلاب المتفوقين المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة وممن تم إعفائهم من المصروفات الدراسية بوزارة التربية والتعليم.

وتضمن المبادرة في دورتها الثانية حصول الطلاب على درجة البكالوريوس أو الليسانس من الجامعات الأهلية، وذلك في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة بمختلف الأقاليم الجغرافية، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

جاء إطلاق المبادرة في إطار دعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري تفاصيل شروط التقديم في تلك المبادرة

أهم الشروط

أن يحمل الطالب الجنسية المصرية

أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيًا في الثانوية العامة ويحقق الحد الأدنى المقرر للتقدم لكل كلية

أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو شهادة الSTEMمن أحد المدارس الحكومية

أن يكون الطالب من المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة أو من الطلاب الذين تم إعفائهم من المصروفات الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم من خلال بحث اجتماعي

أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك وغير مفصول أكاديميًا أو تأديبيًا من أي مؤسسة تعليمية

ألا يكون الطالب قد حصل على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتوازي

الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة او التي سيتم طلبها مستقبلًا والتوقيع على إقرار التقدم من الطالب وولى الأمر

مزايا المنحة



تغطية نفقات المصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة في الجامعات الأهلية المشاركة حتى التخرج بشرط استدامة تحقيق متطلبات المنحة.

توفير منح دراسية كاملة في تخصصات الطب – الهندسة – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – التمريض – الطب البيطري - الفنون التطبيقية – الفنون والتصميم – الزراعة – السياحة والفنادق - والآثار

يتم مراعاة التوزيع الجغرافي للمنح في كل المحافظات

يتم مراعاة نسبة عادلة للطالبات

يتم تخصيص نسبة من المنح لذويالهمم

يتم تخصيص نسبة إضافية من المنح لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية

آلية التقدم للمنحة

سوف يتم فتح باب التقدم للمنحة على الموقع الإلكترونيhttps://futurescholares.mohesr.gov.eg

يتم استبعادأي طلب غير مكتمل البيانات أو يثبت عدم صحة بياناته

يسمح للطالب بالتقدم في الكليات في المحافظة الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة وفى حالة عدم توافر كلية فى ذات المحافظة يسمح بالتقدم فيالجامعة فيأقرب محافظة

يحق للجنة الاختيار طلب عقد لقاء مع بعض الطلاب المتقدمين سواء حضورياً أو إلكترونياً

يتم إلغاء المنحة تلقائياًفي حالة عدم صحة أي من البيانات المقدمة

يتم قبول الطلاب تبعا للتفوق الأكاديمي والاستحقاق الاجتماعي للمتقدم.