قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
تعرف على الشروط الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل من البنك المركزي المصري
الاتحاد الآسيوي يُقرّر تأجيل مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون
مصير الحرب الإيرانية بعد نهاية خامنئي.. أبرز سيناريوهات التصعيد المحتملة
صحح مفاهيمك| الأوقاف: المساعدة في البيت مش شهامة زايدة..دي رجولة كاملة
رئيس برلمانية حماة الوطن يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية
رئيس مياه الشرب بالجيزة يُكرّم 28 فائزًا في المسابقة السنوية للقرآن الكريم للعاملين وأبنائهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على الشروط الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل من البنك المركزي المصري

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي
محمد يحيي

 أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" والتي تتضمن منحًا دراسية كاملة تشمل المصروفات الدراسية والإقامة، للطلاب المتفوقين المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة وممن تم إعفائهم من المصروفات الدراسية بوزارة التربية والتعليم.

وتضمن المبادرة في دورتها الثانية حصول الطلاب على درجة البكالوريوس أو الليسانس من الجامعات الأهلية، وذلك في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة بمختلف الأقاليم الجغرافية، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

جاء إطلاق المبادرة في إطار دعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري تفاصيل شروط التقديم في تلك المبادرة

أهم الشروط

  • أن يحمل الطالب الجنسية المصرية
  • أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيًا في الثانوية العامة ويحقق الحد الأدنى المقرر للتقدم لكل كلية
  • أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو شهادة الSTEMمن أحد المدارس الحكومية 
  • أن يكون الطالب من المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة أو من الطلاب الذين تم إعفائهم من المصروفات الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم من خلال بحث اجتماعي
  • أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك وغير مفصول أكاديميًا أو تأديبيًا من أي مؤسسة تعليمية
  • ألا يكون الطالب قد حصل على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتوازي 
  • الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة او التي سيتم طلبها مستقبلًا والتوقيع على إقرار التقدم من الطالب وولى الأمر

مزايا المنحة
 

  • تغطية نفقات المصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة في الجامعات الأهلية المشاركة حتى التخرج بشرط استدامة تحقيق متطلبات المنحة.
  • توفير منح دراسية كاملة في تخصصات الطب – الهندسة – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – التمريض – الطب البيطري - الفنون التطبيقية – الفنون والتصميم – الزراعة – السياحة والفنادق - والآثار
  • يتم مراعاة التوزيع الجغرافي للمنح في كل المحافظات
  • يتم مراعاة نسبة عادلة للطالبات
  • يتم تخصيص نسبة من المنح لذويالهمم
  • يتم تخصيص نسبة إضافية من المنح لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية

آلية التقدم للمنحة

  • سوف يتم فتح باب التقدم للمنحة على الموقع الإلكترونيhttps://futurescholares.mohesr.gov.eg
  • يتم استبعادأي طلب غير مكتمل البيانات أو يثبت عدم صحة بياناته
  • يسمح للطالب بالتقدم في الكليات في المحافظة الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة وفى حالة عدم توافر كلية فى ذات المحافظة يسمح بالتقدم فيالجامعة فيأقرب محافظة
  • يحق للجنة الاختيار طلب عقد لقاء مع بعض الطلاب المتقدمين سواء حضورياً أو إلكترونياً
  • يتم إلغاء المنحة تلقائياًفي حالة عدم صحة أي من البيانات المقدمة

يتم قبول الطلاب تبعا للتفوق الأكاديمي والاستحقاق الاجتماعي للمتقدم.

البنك المركزي المصري البحث العلمي مبادرة علماء المستقبل اخبار مصر مال واعمال تكافل وكرامة التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

نائب محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

Flash Charging

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

تويوتا سيليكا

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد