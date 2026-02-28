البنك المركزي يرفع حجم طرح سندات وأذون الخزانة بمقدار مليار جنيه في أسبوع

أعلن البنك المركزي المصري؛ عن رفعه مستهدفات بيع أدوات دين بالعملة المحلية للاسبوع الثاني على التوالي بقيمة جديدة تقدر بمليار جنيه على أساس أسبوعي.

جاءت عمليات طرح أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة المقرر بيعها في مزاد علني خلال الأسبوع الجاري.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة؛ من خلال طرح أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة.

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 208 مليار جنيه بما يعادل 4.34 مليار دولار، مقارنة حوالي207 مليارات جنيه، بما يساوي 4.414 مليار دولار تم استهداف طرحها في الأسبوع الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، تضمن طرح أذون خزانة من آجال "91 و273 و 182 و 364 يوما" بقيمة تبلغ 160 مليار جنيه" بنفس القيمة التي تم طرحها في الأسبوع الماضي

ومن المستهدف طرح تلك الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 75 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد، بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويخطط البنك المركزي لاستهداف بيع أجل 91 يومًا بـ 25 مليار جنيه، وأجل 273 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه.

كما سيتم طرح مزادًا آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه.

وعلى جانب آخر يستهدف البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة، تتضمن سندات ذات عائد ثابت وآخر متغير تبلغ 48مليار جنيه، بتخفيض مقداره 3 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويتضمن الاستهداف أيضا، طرح سندات خزانة ذات أجل ثابت بقيمة 38 مليار جنيه تتضمن استحقاقات “2 و3و5 سنوات”.

ويشار إلى أن آخر استحقاق بعائد متغير لمدة 5سنوات، بلغ قيمة ملياري جنيه و صفري الكوبون بقيمة 8 مليارات جنيه.