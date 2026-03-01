قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زد إف سي 2009 يتوج بلقب الدوري المصري بعد فوز كبير على الأهلي
أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصر للطيران تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية إلى 11 مدينة بالمنطقة

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت مصر للطيران عن استمرار تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى المدن التالية: (دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، الدوحة، عمّان، الدمام، البحرين، بغداد، أربيل والكويت) وذلك لحين إشعار آخر.

وأوضحت أن ذلك نظرًا لتصاعد الأحداث التي تشهدها المنطقة والتي تؤثر على الحركة الجوية في العديد من دول الجوار وفى ظل المتابعة المستمرة لمستجدات الأمور من خلال غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل IOCC بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحطات الخارجية.
  
هذا وتتابع مصرللطيران الموقف بشكل مستمر من خلال مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية IOCC للوقوف على أخر التطورات وتؤكد حرصها على تطبيق أعلي معايير السلامة الجوية لضمان أمن وسلامة الركاب.
كما يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 

أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو البريد الإلكتروني [email protected]
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

