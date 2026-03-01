مصر للطيران تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية إلى 11 مدينة بالمنطقة

أعلنت مصر للطيران عن استمرار تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى المدن التالية: (دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، الدوحة، عمّان، الدمام، البحرين، بغداد، أربيل والكويت) وذلك لحين إشعار آخر.

وأوضحت أن ذلك نظرًا لتصاعد الأحداث التي تشهدها المنطقة والتي تؤثر على الحركة الجوية في العديد من دول الجوار وفى ظل المتابعة المستمرة لمستجدات الأمور من خلال غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل IOCC بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحطات الخارجية.



هذا وتتابع مصرللطيران الموقف بشكل مستمر من خلال مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية IOCC للوقوف على أخر التطورات وتؤكد حرصها على تطبيق أعلي معايير السلامة الجوية لضمان أمن وسلامة الركاب.

كما يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو البريد الإلكتروني [email protected]

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران