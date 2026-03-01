قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
النواب يوافق على التزامات المكلفين بالضريبة العقارية وتضع ضوابط واضحة للحصر والتقييم

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التزامات المكلفين بالضريبة العقارية وتضع ضوابط واضحة للحصر والتقييم.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008: على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد الآتية:
أ‌-في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

ب‌-في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.

4-العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقياً أو إلكترونياً، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته،

وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.

ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليا بأعمالها بحسب الأحوال في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة.

كما وافق مجلس النواب على مقترح النائب أيمن محسب، بشأن إضافة جلمة لهذا القانون" عقب جملة اللائحة التنفيذية الواردة بالمادة، بعد موافقة الحكومة على المقترح، في حين رفض المجلس إضافة جملة " رقم تليفون" بالمادة، وذلك بعدما برر المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، بان هذا الأمر متروك للائحة التنفيذية.

مجلس النواب المستشار هشام بدوي الضريبة العقارية التقييم الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

