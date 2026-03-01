قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
مصر تقترب من استضافة كأس العالم 3×3 لكرة السلة على الكراسي المتحركة
مسئول أممي: هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أول بعثة لحفظ السلام تشهد تطورًا مستمرًا
إسلام كمال يحذر من المربع الأسود بعد تصاعد التوترات الإقليمية
السنغال تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
عكاشة: مفاوضات جنيف كانت «عرض استسلام».. وهدف الحرب إسقاط نظام المرشد |فيديو
اليابان تتحرك دبلوماسيًا لحماية أمن الطاقة ومنع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي
وزير الخارجية الأردني لروبيو: المملكة ستتخذ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها
برلمان

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي ، والتي يناقش  خلالها عددا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، على رأسها مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون، يهدف المشروع إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية فى ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبى واحد عن كافة عقاراته فى أى مأمورية ضرائب عقارية بدلاً من تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع فى دائرتها هذا العقار، كما يمكن القانون، المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التى تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية؛ إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.

كما يجيز مشروع القانون إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير فى الأحوال التى يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير؛ بحيث لا يتجاوز فى جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق، وكذا إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وكانت لجنة الخطة والموازنة وافقت نهائيًا، الثلاثاء الماضى، على مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، وأدخلت عددًا من التعديلات عليه خلال المناقشات؛ شملت تمسكها بمقترح مجلس الشيوخ، بزيادة حد الإعفاء الضريبى للوحدة العقارية المتخذة سكنا خاصا رئيسيا ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار هشام بدوي الاتفاقيات الدولية الحكومة الضريبة العقارات

