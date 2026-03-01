نائبة وزيرة التضامن تشارك في حفل سحور صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى حفل السحور الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والذي تضمن توديع السيد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بعد انتهاء فترة عمله بمصر، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز الشراكات الدولية مع المنظمات الأممية.

وأعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن خالص تقديرها للجهود التي قدمت خلال فترة توليه لمهام العمل وما أسفر من تعاون مثمر وبنّاء بين الجانبين، حيث الشراكة الناجحة والمتميزة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خاصة في مجالات العمل المشتركة من محور القضية السكانية والتى توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا، وبما ينعكس على الارتقاء بالخصائص السكانية، ونشر التوعية الصحية فى المجتمعات فى إطار تحقيق التنمية المستدامة، كذلك التعاون من خلال برنامج مودة.

وشهد السحور حضور السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور تيبيريو كيانتي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والأستاذة جيرمان حداد، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والأستاذة رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، وعدد واسع من ممثلى الصندوق وعدد من القيادات التنفيذية والشريكة .