تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
أخبار العالم

تونس: نحترم مبدأ سيادة الدول ونرفض أي استهداف لأراضي الدول العربية

أ ش أ

 أكدت تونس تمسّكها باحترام مبدأ سيادة الدول، وإدانتها كلّ اعتداء على أراضي أيّة دولة أو انتهاك حرمتها الترابية، مشيرة إلى رفضها المطلق لأيّ استهداف لأراضي دول عربية شقيقة.


وأعربت تونس ـ في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ـ اليوم /الأحد/، وفقا لوكالة الأنباء التونسية ، عن تضامنها الكامل مع كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة العراق".


و أشارت إلى أنها تتابع بانشغال عميق وقلق شديد التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وما قد ينجرّ عنه من مخاطر اتّساع رقعة الصراع والانزلاق إلى الفوضى فضلا عمّا يُشكّله ذلك من تهديد جدّي للأمن والسّلم الإقليمي والدولي.


كما دعت تونس، من منطلق تمسّكها بالأخوّة العربية والإسلامية وتعلّقها الشديد بقواعد القانون الدولي ومبدأ حلّ الخلافات بالطرق السلمية، كافة الأطراف إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب الحكمة والعودة إلى طاولة المفاوضات وتجنّب المزيد من التصعيد حقنا لدماء الأبرياء والحفاظ على مقدّرات شعوب المنطقة، مشددة على ضرورة تحمّل مجلس الأمن لمسؤولياته واتّخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

