تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
أخبار العالم

وزير خارجية إيطاليا : مجموعة السبع تبحث تطورات الأوضاع في إيران

وزير خارجية إيطاليا : مجموعة السبع تبحث تطورات الأوضاع في إيران
وزير خارجية إيطاليا : مجموعة السبع تبحث تطورات الأوضاع في إيران
أ ش أ

قال وزير خارجية إيطاليا ا أنطونيو تاياني إنه شارك في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الذي خُصص لإيران والسيناريوهات الجديدة التي ظهرت عقب مقتل خامنئي مؤكدا أن روما ستواصل متابعة الوضع عن كثب.

وأضاف في تصريح له اليوم أن بلاده تعمل مع شركائنا في مجموعة السبع لتجنب أي تصعيد للصراع يُهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن حرية حركة التجارة في منطقة حيوية لصادراتنا مشيرا إلي ان القضاء على التهديد النووي والصاروخي الإيراني يبقي أولوية قصوى، مع تشجيع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح ان إيطاليا ستواصل تعزيز الحوار، بالتعاون مع شركائها في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، لدعم كل مبادرة دبلوماسية تهدف إلى المساهمة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

