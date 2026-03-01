وزير خارجية إيطاليا : مجموعة السبع تبحث تطورات الأوضاع في إيران

قال وزير خارجية إيطاليا ا أنطونيو تاياني إنه شارك في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الذي خُصص لإيران والسيناريوهات الجديدة التي ظهرت عقب مقتل خامنئي مؤكدا أن روما ستواصل متابعة الوضع عن كثب.

وأضاف في تصريح له اليوم أن بلاده تعمل مع شركائنا في مجموعة السبع لتجنب أي تصعيد للصراع يُهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن حرية حركة التجارة في منطقة حيوية لصادراتنا مشيرا إلي ان القضاء على التهديد النووي والصاروخي الإيراني يبقي أولوية قصوى، مع تشجيع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح ان إيطاليا ستواصل تعزيز الحوار، بالتعاون مع شركائها في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، لدعم كل مبادرة دبلوماسية تهدف إلى المساهمة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.