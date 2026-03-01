نتيجة تظلمات مسابقة شغل وظائف فني وسائق بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من المتقدمين في مسابقة شغل عدد (11) وظيفة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الإعلان عن قوائم الانتظار.

وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg⁠



وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن نتيجة التظلمات وقوائم الانتظار متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع البوابة،

وأضاف الجهاز أن المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الامتحان ولم يتم ترشيحهم ضمن العدد النهائي المطلوب، نظرا لترتيب درجاتهم، تم إدراجهم بقوائم الانتظار وفقًا للترتيب النهائي للنتائج، تمهيدًا للاستعانة بهم حال خلو أي من الوظائف أو عدم استكمال إجراءات التعيين من قبل المرشحين الأساسيين.