اقتصاد

97.3 % من الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص عام 2024

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

  أصدر الجهاز  المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس   الموافق   12 /   2 /2026  النشرة السنوية للطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات من واقع بيانات بحث التوظف والأجور وساعات العمل عام 2024.


تقدير الوظائف الشاغرة بالقطاع العام / الأعمال العام مقابل القطاع الخاص عام2024

بلغ عدد الوظائف الشاغرة 624122 وظيفة  في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص.


و16810 وظيفة شاغرة في القـطاع الـعام / الأعمال العـام مقـابل 607.312 وظـيفـة للقـطاع الخـاص بنسبة 2.7% للقـطاع العـام مقـابل 97.3% للقـطاع الخـاص.

العاملون في مجال الخدمات والمبيعات هي أعلى نسبة فى الوظائف الحالية بنسبة 28.0%. ومع ذلك، تشهد هذه المهنة أعلى نسبة من الوظائف الشاغرة (19.2%)، مما يشير إلى طلب مرتفع على العمالة في هذه المهنة .الحرفيون ومن إليهم يمثلون ثانى أعلى نسبة من الوظائف الشاغرة (18.6%) مقارنة بالوظائف الحالية (11.5%). ، يليها مهنة عمال المهن الأولية 18.4.0% للوظائف الشاغرة مقابل 7.8% للوظائف الحالية بفجوة هي الأعلى بين كل المهن 10.6 نقطة مئوية.


    التعليم الثانوي الفني سجل النسبة الأعلى للوظائف الحالية والشاغرة تعليم ثانوي فني.  


    أما بالنسبة للوظائف الحالية أعلى مستوى تعليمي كان مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 37% يليه الثانوي الفني بنسبة 32%.


يتميز  القطاع العام / الأعمال العام عن القطاع الخاص فقط في مهارات القراءة والكتابة ومهارات الحساب والحاسوب واللغه، فى حين ترتفع نسبة باقي المهارات بالقطاع الخاص مقابل القطاع العام/ الأعمال العام وهي مهارات حل المشكلات ، التعامل مع العملاء، المهارات  الفنية التواصل والعرض، العمل الجماعى ومهارات القوى البدنية/ المهارات اليدوية.

مهنة العمال المهرة في الزراعة والصيد هي أكثر المهن التى تتطلب وظائفها الشاغرة والحالية  للمهارات الفنية بنسبة 100%  ، 97.3% ،  بينما أكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة  بين الوظائف الحالية والشاغرة هى لمهنة االعاملون في مجال الخدمات والبيع حيث تصل الفجوة لحوالي  38 نقطة مئوية لصالح الوظائف الشاغرة .

•    أعلى نسبة مطلوبة من مهارات حل المشكلات سواء الوظائف الحالية أو الوظائف الشاغرة كـانت لمهنة المديرون . 
•    أكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظـائف الحالية والشاغرة هي للعمال المهرة في الزراعة والصيد حيث وصلت تصل الفجوة إلى 36.6 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأجور الوظائف الشاغرة سوق العمل

