داليا البحيري تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

حرصت الفنانة داليا البحيري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة داليا البحيري

وخطفت داليا البحيري، الأنظار بإطلالة كاجوال مواكبة لأحدث صيحات الموضة، إذ ارتدت بنطلون جلد أسود مع توب بنفس اللون ونسقت معهما جاكت منقوش راقي.

وانتعلت داليا البحيري، حذاءً أنيقا مسطحا باللون النبيتي مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الذهبي، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت داليا البحيري بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر المتناسق مع لون بشرتها.







