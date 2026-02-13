في عيد ميلادها الـ 58.. صور تكشف عن أناقة أحلام

يصادف اليوم 13 فبراير عيد ميلاد الفنانة الخليجية أحلام، والتي أتمت عامها الـ 58 وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.

إطلالات أحلام في عيد ميلادها

تحرص أحلام دائما على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها من حين لأخر.

تتسم إطلالات أحلام بأنها تجمع بين الاناقة والفخامة وهو ما يميزها عن غيرها من نجمات الوطن العربي، فهي تميل إلي التصميات المميزة بالتفاصيل و التطريزات الملفتة.

تفضل أحلام دائما التنوع و التجديد عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، تقوم بتنسيق المجوهرات والإكسسوارات الراقية مع إطلالاتها.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد أحلام على تسريحات شعر بسيطة، وتختار صيحات المكياج التي تتناسب معها وتبرز جمالها.